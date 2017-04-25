Україна припинила енергопостачання окупованої частини Луганщини

Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови державної компанії – оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Цієї ночі повністю припинено енергопостачання тимчасово неконтрольованих територій Луганської області", – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін прийняв постанову №263, яке зобов'язувало регіональну компанію з постачання енергії "Луганське енергетичне об'єднання" постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. При цьому компанія вже неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики та вугільної промисловості та інші держоргани, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

У грудні 2016 року через борги компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", який подавав воду в окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово непідконтрольні українській владі. Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед "Луганським енергетичним об'єднанням" становила близько 124 мільйонів гривень.

20 квітня поточного року генеральний директор "Луганського енергетичного об'єднання" Володимир Грицай заявив, що постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області будуть повністю припинено з 25 квітня.