Бойовики заявляють про відновлення електропостачання частини Луганська

Бойовики заявляють про відновлення електропостачання більшої частини районів Луганська. Про це повідомляє одне з видань бойовиків.

Повідомляється, що подача електроенергії була відновлена в більшості районів менш ніж через годину після відключення. "Станом на 01:00 електрики немає тільки в південних кварталах", - наголошується в повідомленні.

Також уточнюють, що подача електроенергії споживачам не переривалася, частково нетривалий час були знеструмлені лише Алчевськ і Перевальськ.

Читайте такожЕлектропостачання в Авдіївці відновлено лише на 15% - ДСНС

Як відомо, Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області.

Кабмін прийняв постанову №263, яке зобов'язувало регіональну компанію з постачання енергії "Луганське енергетичне об'єднання" постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати.

При цьому компанія вже неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики та вугільної промисловості та інші держоргани, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

У грудні 2016 року через борги компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", який подавав воду в окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово непідконтрольні українській владі.

Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед "Луганським енергетичним об'єднанням" становила близько 124 мільйонів гривень.