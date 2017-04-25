Україна розглядає питання про припинення електропостачання окупованої частини Донеччини

Питання про припинення електропостачання в ОРДО розглядається, але не стоїть так гостро, як в ОРЛО. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає 112 Україна.

На питання про те, чи відновиться постачання після погашення заборгованості ОРЛО, Тука зазначив, що ситуація складна.

"Виходячи з того, що зараз припинені будь-які господарські стосунки з неконтрольованими територіями, казати про якісь перспективи погашення існуючої заборгованості було б надто оптимістично. На жаль, я мушу констатувати, що з моєї точки зору це може призвести до відключення на постійній основі", - заявив він.

Також він додав, що поки не бачить можливостей здійснення переговорів окупаційної влади з українською стороною.

"Заборгованість Донецької обл. становить 5,8 млрд, а з них трохи менше 500 млн – це заборгованість споживачів на неконтрольованій території. На Донеччині диспропорція вражаюча… Питання можливого відключення розглядається, але не стоїть так гостро, як на Луганщині", - пояснив Тука.

За його словами, останнім часом оплата за електроенергію з ОРДО не відбувається. У той же час Тука вважає, що ватажки бойовиків можуть вдатися до заходів у відповідь.

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"Прийняття рішення про відключення було прийнято не миттєво, уряд до нього готувався, обговорював разом з РНБО. Я особисто зробив три офіційних листи про попередження про можливі негативні наслідки таких дій… Єдина лінія електроживлення, яка залишилася неушкодженою і завдяки якій подається електроенергія з Щастинської станції на всю територію Луганщини, ця лінія електроживлення в декількох дільницях іде просто по лінії розмежування. Щоб знешкодити цю лінію, достатньо просто зробити влучний постріл по ізолятору зі снайперської гвинтівки і потім не давати можливості ремонтним бригадам вийти на полагодження. Таким чином уся Луганщина може опинитися у заручниках від позиції терористів", - прокоментував він.

Також Тука вважає, що бойовики можуть частково перейти на енергопостачання з Росії.

"У повному обсязі ні, а частково вони так і роблять. Є лінія електроживлення, яка йде на Луганщину з Росії. Але у повному обсязі вона не здатна забезпечити Луганщину електроенергією", - підсумував заступник міністра.

Як повідомлялося, Україна повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області.