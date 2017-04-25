Міжнародна консалтингова компанія Deloitte презентувала план корпоратизації "Енергоатому"

Міжнародна консалтингова компанія Deloitte презентувала початковий звіт про реалізацію проекту з корпоратизації Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Про це повідомляє прес-служба генеруючої компанії.

"Компанія Deloitte, яку Європейський банк реконструкції і розвитку вибрав консультантом для "Енергоатому", представила початковий звіт про реалізацію проекту з корпоратизації компанії, в якому висвітлила основні кроки реалізації проекту", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією прес-служби, реалізація проекту з корпоратизації передбачає здійснення 39 основних заходів, які будуть проходити в 3 етапи.

"Перший етап полягає у вивченні та оцінці існуючої в Україні законодавчої бази. Одним з основних питань на цьому етапі є виконання постанов Кабміну №142 і №143, що стосуються нових вимог до управління державними унітарними підприємствами, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №248, який передбачає розробку проекту Статуту "Енергоатому" в новій редакції згідно з умовами кредитної угоди між НАЕК "Енергоатом" та ЄБРР", - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, на другому етапі планується підготовка дорожньої карти корпоратизації, проведення аналізу і проектування ефективної організаційно-управлінської структури, визначення і узагальнення прав та зобов'язань компанії та визначення ролі держави.

За інформацією "Енергоатому", під час третього етапу будуть оформлені питання корпоративного управління, у тому числі роль та відповідальність правління директорів, затвердження та наділення їх повноваженнями, побудова системи фінансового контролю, а також підзвітність керівництва компанії. На завершальному етапі буде здійснена розробка проекту 10-річного плану розвитку "Енергоатому", в якому будуть розглянуті питання управління фінансами та залучення довгострокового капіталу.

"Саме корпоратизація відкриває для нас багато нових можливостей. У той же час, зараз на процес корпоратизації накладаються законодавчі зміни про створення спостережних рад. Для того, щоб гармонізувати ці процеси, необхідно провести напружену спільну роботу", - наводяться в повідомленні слова президента "Енергоатому" Юрія Недашковського.

У прес-службі зазначили, що робота компанії Deloitte повинна проходити в тісному контакті з Кабміном, Державною інспекцією ядерного регулювання, кредиторами "Енергоатому" та Міжнародним агентством з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.