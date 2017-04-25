В Росії заявили про намір почати поставки електроенергії на окуповані території Луганщини

Уряд РФ вирішив забезпечити окуповану частину Луганської області безперебійним постачанням електроенергії. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов.

«Відповідно до дій влади України урядом Російської Федерації було прийнято рішення про забезпечення електропостачання з боку Російської Федерації в рамках гуманітарної підтримки», - сказав Гризлов.

«Обмеження споживачів постраждалої території Луганської області на даний час немає», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна припинила енергопостачання окупованої частини Луганщини.

Раніше Кабмін прийняв постанову №263, яка зобов'язувала регіональну компанію з постачання енергії "Луганське енергетичне об'єднання" постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. При цьому компанія вже неодноразово повідомляла Міністерство енергетики та вугільної промисловості, та інші держоргани про те, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

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У грудні 2016 року через борги компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", яке подавало воду в окремі райони Донецької і Луганської областей, що тимчасово непідконтрольні українській владі.

Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед "Луганським енергетичним об'єднанням" становила близько 124 мільйонів гривень. 20 квітня поточного року генеральний директор "Луганського енергетичного об'єднання" Володимир Грицай заявив, що постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області будуть повністю зупинені з 25 квітня.