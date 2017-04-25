Окупанти "відповіли" на вимкнення світла: без електрики залишились підконтрольні Україні села на Луганщині
ЗСУ та ГУ Нацполіції в Луганській області взяли під посилений контроль усі магістральні лінії електропередач.
Після того, як Україна відімкнула електропостачання на окупованих територіях, бойовики знеструмили населені пункти на підконтрольній Україні частині Луганської області. Без електропостачання залишились Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріхово-Донецьке Луганської області, це 1680 абонентів. Про це Луганська обласна державна адміністрація повідомила у Facebook.
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"Облдержадміністрація докладає максимальних зусиль для забезпечення електропостачання на підконтрольній Україні частині області. Головою Луганської обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом була проведена оперативна нарада за участю керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, енергетиків, представників силового блоку", - сказано у повідомленні.
Наразі ведуться роботи з підключення ПС 35 кВ "Трьохізбенка", які планують завершити до кінця дня 25 квітня.
"Усі магістральні лінії електропередачвзято під посилений контроль ЗСУ та ГУ Нацполіції в Луганській області. На випадок загострення ситуації відпрацьовано резервні можливості забезпечення електропостачання області", - підкреслили в ОДА.
Як повідомлялося, Україна з 25 квітня повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області.