"Центренерго" закупить вугілля майже на 2 мільярди у маловідомої грузинської компанії

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» має намір закупити 700 тис. тонн вугілля, загальною вартістю 1,81 млрд грн. у маловідомої грузинської компанії.

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Згідно з повідомленням компанії, в системі електронних закупівель Prozorro грузинська компанія Saqnakhshiri GIG Group запропонувала найменшу ціну на постачання 700 тис. тонн вугілля (1,81 млрд грн), обійшовши польську I-Coal sp. z o.o, остаточна пропозиція якої була вища на 1 тис. грн за весь обсяг.

Відзначається, що вугілля призначене для Трипільської та Зміївської ТЕС. Термін поставок з 1 травня по 31 грудня. Вугілля повинне бути доставлене в українські порти Чорного моря, мінімальний обсяг партії 70 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. Наприклад, у 2016 році «Центренерго» купувало вугілля у ПАР, а також компанія закуповувала паливо, видобуте на Донбасі, у приватного енергохолдингу ДТЕК. Крім того, компанія продовжує отримувати вугілля, що видобувається на державних шахтах на підконтрольній території Україні.

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Ще більшу потребу в імпорті вугілля зумовила блокада поставок палива з зони АТО, яка триває з кінця січня 2017 року, і прийняте 15 березня рішення РНБО про заборону перевезення вантажів через лінію розмежування.

Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі. Станом на 14 жовтня 2016 року на складах компанії було накопичено 570 тис. тонн вугілля для проходження опалювального періоду 2016-2017 років. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, «Центренерго» для виробництва електроенергії в 2016 році використовувало 4,7 млн тонн вугілля, з яких 2,2 млн тонн дефіцитні марки «А» (антрацит) і «Т» (пісне).