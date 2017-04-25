Голова "Газпрому" хоче зберегти транзит газу через Україну, але прогнозує його скорочення у 5 разів

Російський монополіст «Газпром» розглядає можливість збереження транзиту газу в країни Євросоюзу через територію України і після 2019 року, коли закінчиться термін дії укладеного раніше контракту.

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Про це повідомив голова концерну Олексій Міллер в інтерв'ю Reuters. Але обсяг цього транзиту, за словами Міллера, різко скоротиться.

«Що стосується транзиту через Україну після січня 2020 року, то ми вже заявили, що готові вести переговори... інша справа, що мова може йти виключно про менші обсяги. Десь близько 15 млрд куб. м газу в рік, і ці обсяги призначені для країн, які межують з Україною», — сказав Міллер.

У 2016 році обсяг транзиту російського газу в Європу через територію України зріс на 23%. За рік трубопроводами компанії «Укртрансгаз» у ЄС було прокачано 82,2 млрд куб. м проти 67,1 млрд куб. м у 2015 році. У першому кварталі 2017 року обсяг транзиту газу через Україну зріс в річному обчисленні ще на 20%, за три місяці українськими трубопроводами було прокачано 23,2 млрд куб. м російського газу.

У «Газпромі» вважають нерозумним підтримувати такі показники після завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2», яким газ можна буде прокачати безпосередньо до Німеччини.

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«Якщо подивитися на знімок з космосу, то Грайфсвальд знаходиться просто по прямій лінії через Балтику від нових родовищ... Цей маршрут на дві тисячі кілометрів коротший, ніж через Україну», — пояснив Міллер.

Будівництво «Північного потоку-2» має розпочатися в 2018 році, а його запуск запланований на кінець 2019 року. Сумарна потужність двох ниток газопроводу, які пройдуть з російського узбережжя дном Балтійського моря до Німеччини, повинна становити 55 млрд куб. м газу в рік.

Напередодні, 24 квітня, стало відомо, що дочірня компанія «Газпрому» компанія Nord Stream 2 AG (компанія — оператор газопроводу «Північний потік-2») підписала з п'ятьма європейськими компаніями — французькою Engie, австрійською OMV, англо-голландською Royal Dutch Shell, а також німецькими Uniper і Wintershall — угоди про фінансування будівництва «Північного потоку-2». В рамках угод кожна з п'яти компаній зобов'язалася вкласти в проект до €950 млн.

Як повідомляв УНІАН, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що, якщо Росія і деякі західні компанії побудують "Північний потік-2", це позбавить Україну 2 мільярдів доларів прибутку, Словаччину – 0,8 мільярда доларів, Польщі – 0,4 мільярда доларів, а також позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності.

За оцінками голови Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу.

Також Коболєв спрогнозував, що реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.