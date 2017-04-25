Україна не припинятиме енергопостачання ОРДО до появи нової ЛЕП до Авдіївки
Коментуючи припинення енергопостачання окупованої частини Луганської області, Ковальчук повідомив, що за весь час проведення АТО Україна не отримувала оплату за поставлену електроенергію на неконтрольовані території, що й стало однією з причин відключення електропостачання.
Державна компанія – оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» не припинятиме енергопостачання окупованої частини Донецької області до завершення будівництва нової лінії електропередач (ЛЕП) до Авдіївки, повідомив у соцмережі Facebook в. о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук.
«Рішення про припинення перетоків (електроенергії на тимчасово неконтрольовані владою території України (НКТ) Донецької області - УНІАН) не прийнято, оскільки залишається невирішеним питання щодо міста Авдіївка. Найближчим часом має завершитися будівництво компанією «ДТЕК – Високовольтні мережі» нового фрагмента лінії 110 кВ, яка забезпечить інше джерело для міста Авдіївка. Після цього постане питання щодо продовження або не продовження енергопостачання в окремі райони Донецької області», - сказав Ковальчук.
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Коментуючи припинення енергопостачання окупованої частини Луганської області, Ковальчук повідомив, що за весь час проведення АТО Україна не отримувала оплату за поставлену електроенергію на неконтрольовані території, що й стало однією з причин відключення електропостачання.
Ковальчук також повідомив, що відключенню від енергопостачання окремих районів Луганської області передувала робота із забезпечення альтернативними джерелами енергії підконтрольних українській владі населених пунктів області, які отримували електроенергію з неконтрольованих територій.
Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області.