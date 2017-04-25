Україна не припинятиме енергопостачання ОРДО до появи нової ЛЕП до Авдіївки

Державна компанія – оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» не припинятиме енергопостачання окупованої частини Донецької області до завершення будівництва нової лінії електропередач (ЛЕП) до Авдіївки, повідомив у соцмережі Facebook в. о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Рішення про припинення перетоків (електроенергії на тимчасово неконтрольовані владою території України (НКТ) Донецької області - УНІАН) не прийнято, оскільки залишається невирішеним питання щодо міста Авдіївка. Найближчим часом має завершитися будівництво компанією «ДТЕК – Високовольтні мережі» нового фрагмента лінії 110 кВ, яка забезпечить інше джерело для міста Авдіївка. Після цього постане питання щодо продовження або не продовження енергопостачання в окремі райони Донецької області», - сказав Ковальчук.

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Коментуючи припинення енергопостачання окупованої частини Луганської області, Ковальчук повідомив, що за весь час проведення АТО Україна не отримувала оплату за поставлену електроенергію на неконтрольовані території, що й стало однією з причин відключення електропостачання.

Ковальчук також повідомив, що відключенню від енергопостачання окремих районів Луганської області передувала робота із забезпечення альтернативними джерелами енергії підконтрольних українській владі населених пунктів області, які отримували електроенергію з неконтрольованих територій.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області.