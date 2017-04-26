Приватна компанія поставить "Укртрансгазу" газ із Польщі на 1,3 мільярда гривень

Приватна енергетична компанія «Еру Трейдинг», яка є дочірньою структурою компанії «Енергетичні ресурси України», спільно з польською нафтогазовою держкомпанія PGNiG в 2017 році, поставить держкомпанії - оператору газотранспортної системи України «Укртрансгазу» 218 млн куб. м газу для власних потреб вартістю 1,3 млрд грн, повідомила прес-служба PGNiG.

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Згідно з повідомленням, вперше контракт буде реалізований компаніями, не пов'язаними з Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України».

Відзначається, що PGNiG продовжує аналізувати подальші можливості продажу природного газу на українському ринку, який швидко розвивається завдяки впровадженню європейських норм і стандартів

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня «Укртрансгаз» вперші провів відкриті торги на постачання природного газу для власних потреб через електронну систему Prozorro загальною вартістю 9,4 млрд грн.

Тендер був розбитий на десять однакових лотів по 218 млн кубометрів.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» виграв три лоти. По одному лоту виграли «Еру трейдинг», «Еско-Північ», Trafigura Ukraine, а також «Газоторгова компанія». 3 із 10 аукціонів були скасовані через подання для участі у торгах менше двох пропозицій.

У свою чергу, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України повідомили, що «Укртрансгаз» заощадив понад 2 млрд грн на придбання технологічного газу через електронну систему Prozorro.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».