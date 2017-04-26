Нафта в мінусі через зростання запасів у США та рекордно високі поставки

Ціни на нафту трохи знизилися вранці в середу на фоні несподіваного зростання запасів сировини в США та сумнівів в ефективності глобального пакту ОПЕК+.

Читайте такожРосія з травня знижує мито на експорт нафти майже на 5 доларів

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,21 відсотка до $51,99 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $49,46 за барель, що на 0,2 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США збільшилися на 897.000 барелів до 532,5 мільйона за тиждень, що завершився 21 квітня, тоді як аналітики передбачали зниження на 1,7 мільйона барелів, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

Трейдери відзначають, що на ринку, як і раніше, переважають "ведмежі" настрої. Ціни на північноморську суміш знизилися майже на 10 відсотків до кінця 2016 року через те, що світові поставки нафти залишаються на рекордно високому рівні, незважаючи на скорочення видобутку членами нафтоекспортного картелю ОПЕК і державами, що не входять в групу.

Більше половини терміну дії глобального нафтового пакту позаду, але його ефективність у боротьбі з перенасиченням ринку, як і раніше, викликає питання, змушуючи задуматися про те, що угода ОПЕК+ допомогла тільки підняти ціни, але не знизити світові запаси сировини.