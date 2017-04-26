Новий саркофаг над ЧАЕС запровадять в експлуатацію в листопаді 2017 року - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що новий безпечний конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС планується запровадити в експлуатацію в листопаді 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час заходів у зв'язку з черговою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції за участю президента Бєларусі Олександра Лукашенка.

«Хотів би висловити слова вдячності нашим міжнародним партнерам. За їхньої підтримки новий безпечний конфайнмент вже накрив старий саркофаг», - сказав Порошенко.

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За його словами, 30 листопада 2016 року було завершено перший етап процесу насування арки в штатне положення над четвертим енергоблоком.

«В листопаді поточного року планується запровадити об'єкт в експлуатацію... І він цілих 100 років має захищати нас, наших дітей, онуків і правнуків», - заявив він.

«Це – один з найбільш амбітних інженерних проектів в історії людства. Понад 40 країн-донорів об'єдналися навколо благородної мети - захисту людства від «радіоактивних» наслідків трагедії. Це ще один доказ того, наскільки питання екологічної безпеки є пріоритетним у світовій політиці», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року директор ЧАЕС Ігор Грамоткін заявляв, що робота по спорудженню над зруйнованим четвертим енергоблоком нового укриття ЧАЕС та сухого сховища для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) буде завершена до кінця 2016 року, а після проведення всіх необхідних випробувань в 2017 році об'єкти запровадяться в експлуатацію.

У травні 2016 року лідери країн «Великої сімки» підтвердили готовність співпрацювати з Україною в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

4 жовтня компанія «Укренергомонтаж», що входить до складу державної будівельної корпорації «Укрбуд», завершила будівництво огороджувального контуру, який необхідний для переміщення арки над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

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29 листопада 2016 року будівельна компанія Novarka, яка побудувала арку НБК, завершила процес її насування і монтажу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, зруйнованим під час катастрофи 26 квітня 1986 року.

За інформацією ЄБРР, який керує фондом «Укриття» для фінансування будівництва арки і всього об'єкта «Укриття», вартість НБК склала 1,5 млрд євро. При цьому реалізація всього плану заходів на ЧАЕС оцінюється в 2,1 млрд євро.