"Нафтогаз" направить до держбюджету понад 13 мільярдів гривень дивідендів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направить 13,2 мільярда гривень дивідендів до державного бюджету за підсумками своєї діяльності за 2016 рік, що становить 50% чистого прибутку компанії.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Разом з тим, 5% чистого прибутку (1,3 мільярда гривень) буде направлено до резервного капіталу, а 45% чистого прибутку (11,9 мільярда гривень) - на розвиток. Виплата дивідендів повинна відбутися не пізніше 30 червня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2016 році отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку.