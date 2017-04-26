Гройсман розповів про чотири масштабні проекти, які дозволять замістити дефіцитне вугілля

Реалізація чотирьох проектів Міністерства енергетики та вугільної промисловості: будівництво ліній електропередач від Рівненської АЕС до Київської області, лінії Запорізька АЕС – Каховська», нових гідроагрегатів Дністровської ГАЕС та модернізація енергоблоків «Центренерго» дасть змогу замістити до 4 млн тонн антрацитового вугілля із зони АТО в об'єднаній енергосистемі України, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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«Рівненська лінія (будівництво ліній електропередач від Рівненської АЕС до Київської області - УНІАН) – на рік 1,5 млн тонн вугілля економії. Далі - Дністровська ГАЕС, третій енергоблок... який ми ввели в експлуатацію в 2016 році й одразу запустили четвертий енергоблок. Четвертий блок зараз починає працювати – економія 700 тис. тонн вугілля, або 0,5 млрд куб. м газу - річний ефект. По «Центренерго» економія до 1 млн тонн антрацитового вугілля після модернізації двох енергоблоків. Каховська лінія (лінія електропередач «Запорізька АЕС – Каховська» - УНІАН) - економія за рік 750 тис. тонн», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що це лише частина заходів, яких було вжито для забезпечення економії антрацитового вугілля.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що лінія електропередач від Рівненської АЕС до Київської області буде повністю завершено в 2017 році. «Цього року ми завершуємо цей проект, який дасть змогу забезпечувати Київ і Київську область додатковими 1 тис. МВт», - сказав Насалик.

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Він також зазначив, що будівництво четвертого енергоблоку Дністровської ГАЕС буде завершено в 2018 році. При цьому другий блок Зміївської ТЕС ввійде в експлуатацію з 1 липня, а 5 блок - 1 серпня цього року, «тобто ми повністю переведемо ці блоки на газову групу вугілля. Крім того, через 3-4 місяці ми готові ввести в експлуатацію 4 блок Трипільської ТЕС також на газовій групі вугілля», - сказав він.

Міністр додав, що будівництво лінії «Запорізька АЕС - Каховська» буде повністю завершено в 2017 році. «Ця лінія, яка буде завершена цього року дасть додаткові 700-800 МВт додаткової потужності, яка необхідна в південних областях України», - сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для розв‘язання проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. Наприклад, у 2016 році «Центренерго» купувало вугілля у ПАР, а також компанія закуповувала паливо, видобуте на Донбасі, у приватного енергохолдингу ДТЕК. Крім того, компанія продовжує отримувати вугілля, яке видобувається на державних шахтах на підконтрольній Україні території.

Ще більшу потребу в імпорті вугілля зумовила блокада поставок палива із зони АТО, яка триває з кінця січня 2017 року, й ухвалене 15 березня рішення РНБО про заборону перевезення вантажів через лінію розмежування.

Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.