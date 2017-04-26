Генпрокуратура розслідує велику розтрату філіями "Укртрансгазу"

Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування справи про розтрату коштів філіями державної компанії - оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз" при закупівлі робіт з ремонту будівель і споруд, а також пунктів вимірювання витрати газу.

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Про це свідчать два рішення Печерського районного суду Києва від 19 квітня 2017 року, згідно з яким Генпрокуратурі був наданий тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської документації компаній, через які проходили кошти при закупівлі.

В ході досудового розслідування, яке проводилося з 5 квітня, було встановлено, що філіями "Укртрансгазу" - "Київтрансгаз" та "Черкаситрансгаз" протягом 2016 був проведений ряд державних закупівель у компанії "Лимик" на загальну суму 90 мільйонів гривень.

Згідно з документом, при аналізі фінансово-податкової звітності було встановлено, що після того, як на розрахункові рахунки компанії "Лимик" надійшли грошові кошти за виконані роботи від "Київтрансгаз" та "Черкаситрансгаз", частина отриманих коштів було перераховано на розрахункові рахунки підприємства з ознаками "транзитності" "Буднафтогазпром", яке в свою чергу переказало кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Крім цього, в ході ще одного досудового розслідування було встановлено, що цими філіями "Укртрансгазу" протягом 2016-2017 років були проведені ряд державних закупівель у підприємства "Скай Сіті Буд" на загальну суму 7,28 мільйони гривень і у компанії "Техпромсервіс ЛТД" на загальну суму 45 мільйонів гривень.

Генпрокуратурою під час аналізу фінансово-податкової звітності було встановлено, що після того, як на розрахункові рахунки цих компаній надійшли кошти, частина грошей пішла на рахунки підприємства з ознаками "транзитності" "Модуль проект", і далі - на фіктивні компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" у 2016 році збільшив чистий збиток на 42% - до 6 мільярдів гривень.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".