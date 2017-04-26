У Міненерговугілля назвали умови для відновлення енергопостачання окупованої частини Луганщини

Енергопостачання окупованій частині Луганської області може бути відновлено у тому випадку, якщо будуть внесені платежі й погашені борги за електроенергію. Про це після засідання уряду повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

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"За умови розрахунків, якщо боргові зобов'язання будуть погашені", - сказав міністр, відповідаючи на питання журналістів, за яких умов буде відновлено енергопостачання.

"Там є дуже багато (підприємств - УНІАН), які просто не розраховуються, і кожен день це 4,5 мільйона кВт, тобто це 6 мільйонів (гривень - УНІАН), в місяць 200 мільйонів ( гривень - УНІАН)", - сказав він.

При цьому міністр уточнив, що в Донецькій області таке питання не стоїть.

"У Донецьку не так все просто. Там перетік і ми там практично збалансовані", - сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області.

Раніше Кабмін прийняв постанову №263, яке зобов'язувало регіональну энергопоставляющую компанію "Луганське енергетичне об'єднання" постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. При цьому компанія вже неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики та вугільної промисловості та інші держоргани про те, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

У грудні 2016 року із-за боргів компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", який подавав воду в окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово непідконтрольні української влади. Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед "Луганським енергетичним об'єднанням" становила близько 124 мільйонів гривень.

20 квітня поточного року генеральний директор "Луганського енергетичного об'єднання" Володимир Грицай заявив, що постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області будуть повністю зупинені з 25 квітня.