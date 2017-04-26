США категорично проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" – "Нафтогаз"

Голова Департаменту енергетики США Рік Перрі в ході зустрічі з головою національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрієм Коболевым висловив категоричний протест проти будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік", по якому природний газ може транспортуватися з Росії в країни ЄС в обхід України. Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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"Сторони також обговорили ризики, які створюються такими проектами, як російський "Північний потік-2", для конкуренції, стабільності енергопостачання, економічної та енергетичної безпеки в Європі. Пан Перрі в черговий раз висловив категоричний протест США проти "Північного потоку-2", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що сторони обговорили способи забезпечення виконання стандартних вимог європейського законодавства, щоб усунути ряд тривалих порушень, що перешкоджають торгівлі газом у Європі.

За даними "Нафтогазу", також сторони обговорили можливість експорту вугілля з США для посилення енергетичної безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський "Газпром" та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують "Північний потік-2", то це позбавить Україну 2 мільярдів доларів прибутку, Словаччину – 0,8 мільярда доларів, Польщі – 0,4 мільярда доларів, а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

За оцінками голови "Нафтогазу" Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року "Газпром" і його європейські партнери підписали угоду про фінансування "Північного потоку-2".

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючою першою ниткою "Північного потоку".