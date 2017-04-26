СБУ проводить обшук в офісі "Укргазвидобування"

Служба безпеки України проводить обшук в офісі найбільшої державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" через можливе незаконне використання програмного забезпечення.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє голова прес-служби компанії Володимир Гайдаш.

"В "Укргазвидобування" СБУ знову проводить обшук. Причина знову дивна. Ми незаконно використовуємо програмне забезпечення, яке купили на Prozorro", - написав він.

Також у прес-службі уточнили, що обшуки проводяться представниками СБУ за рішенням слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки (у тому числі серверів) у керівників компанії.

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"Подібні дії можуть дестабілізувати роботу "Укргазвидобування". Компанія співпрацює з представниками СБУ", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, останні обшуки в компанії представники СБУ та Генпрокуратури проводили на початку лютого 2016 року. Тоді правоохоронні органи розслідували закупівлі держкомпанії у приватних структур, які були здійснені у 2010-2014 роках, тобто до призначення нового менеджменту під керівництвом Прохоренко.

Також сьогодні представники СБУ провели обшук в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital, розташовуючи рішенням суду про вилучення комп'ютерної техніки, і мова йде про незаконне використання програмного забезпечення.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.

За підсумками 2016 року компанія видобула 14,6 мільярда кубометрів "блакитного" палива і сьогодні виконує державну програму зі збільшення видобутку газу до 20 мільярдів кубометрів на рік до 2020 року.