"Схеми Курченка": прокуратура оголосила в розшук колишніх топ-менеджерів одеського НПЗ
Топ-менеджерам інкримінується ухилення від сплати податків у складі злочинної організації з використанням можливостей Одеського нафтопереробного заводу, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд грн податків та зборів.
Прокуратура Одеської області оголосила в розшук колишніх генерального та виконавчого директорів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», які були задіяні у «схемах Курченка» з розкрадання нафтопродуктів.
Як повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури, слідчий-суддя Приморського райсуду Одеси надав дозвіл на їх затримання, доставку до суду для обрання запобіжного заходу.
Цим топ-менеджерам інкримінується ухилення від сплати податків у складі злочинної організації з використанням можливостей Одеського нафтопереробного заводу, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд грн податків та зборів.
Читайте такожВтікач Курченко намагається отримати контроль над поставками зрідженого газу до України
На даний час двох колишніх посадовців заводу оголошено у розшук. За наявною інформацією, вказані особи переховуються на території Російської Федерації.
У прокуратурі нагадали, що 22 квітня заарештовано колишнього заступника генерального директора з поставок Одеського НПЗ.
Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами у так званій «схемі Курченка».
Щодо однієї особи судом вже винесено обвинувальний вирок.
На теперішній час тривають обшуки у приміщеннях ПАТ «Одеський НПЗ».