"Схеми Курченка": прокуратура оголосила в розшук колишніх топ-менеджерів одеського НПЗ

Прокуратура Одеської області оголосила в розшук колишніх генерального та виконавчого директорів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», які були задіяні у «схемах Курченка» з розкрадання нафтопродуктів.

Як повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури, слідчий-суддя Приморського райсуду Одеси надав дозвіл на їх затримання, доставку до суду для обрання запобіжного заходу.

Цим топ-менеджерам інкримінується ухилення від сплати податків у складі злочинної організації з використанням можливостей Одеського нафтопереробного заводу, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд грн податків та зборів.

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На даний час двох колишніх посадовців заводу оголошено у розшук. За наявною інформацією, вказані особи переховуються на території Російської Федерації.

У прокуратурі нагадали, що 22 квітня заарештовано колишнього заступника генерального директора з поставок Одеського НПЗ.

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами у так званій «схемі Курченка».

Щодо однієї особи судом вже винесено обвинувальний вирок.

На теперішній час тривають обшуки у приміщеннях ПАТ «Одеський НПЗ».