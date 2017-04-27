За електропостачання окупованої Луганщини платитимуть росіяни

Поставки російської електроенергії в окуповані райони Луганської області буде зараховано як технологічні втрати російської Федеральної мережевої компанії (ФСК), що загрожує підвищенням тарифу і переплатою споживачів РФ в розмірі 2-4,6 мільярда рублів ($35-81 мільйон) на рік, повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерело в Міненерго Росії та двох співрозмовників в мережевому комплексі.

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30 квітня схема компенсації за постачання електроенергії в ОРЛО буде обговорюватися на засіданні наглядової ради російського регулятора енергетичних ринків "Ради ринку". Схема розподілить поставки електроенергії в ОРЛО по всьому російському енергоринку.

"Основне навантаження через оплату тарифу ляже на всіх споживачів, крім населення", - зазначив співрозмовник.

При розрахунку ставки тарифу на передачу магістральними мережами ФСК буде використаний магістральний коефіцієнт на втрати в 1,1203.

Вже підраховано, що це може підняти тариф ФСК на 2,5% - навантаження на споживачів може зрости на 4,6 мільярда рублів ($81 мільйон). При цьому, зазначають експерти, витрати на постачання електроенергії з Росії до ОРЛО збільшать платежі споживачів в ЄЕС Росії на 2-2,5 мільярда рублів ($35-44 мільйонів).

У пояснювальній записці до питання про оплату поставок зазначається, що економічні наслідки від запропонованих змін не оцінювалися. Схема діятиме з 30 квітня цього року до 31 травня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна припинила енергопостачання окупованій частині Луганщини.

Раніше Кабмін прийняв постанову №263, яке зобов'язувало регіональну энергопоставляющую компанію "Луганське енергетичне об'єднання" постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. При цьому компанія вже неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики та вугільної промисловості та інші держоргани, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

У грудні 2016 року через борги компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", який подавав воду в окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово непідконтрольні українській владі.

Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед "Луганським енергетичним об'єднанням" становила близько 124 мільйонів гривень. 20 квітня поточного року генеральний директор "Луганського енергетичного об'єднання" Володимир Грицай заявив, що постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області будуть повністю зупинені з 25 квітня.