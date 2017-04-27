Світовий банк переглянув прогноз цін на нафту

Якщо в 2017 році середня ціна на світових ринках буде 55 доларів за барель, то в 2018 році підвищиться до 60 доларів за барель, передає ТАСС.

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У доповіді пояснюється, що зростання цін на нафту "підтримується скороченням видобутку" в країнах-членах ОПЕК і державах, що не входять в цю організацію.

Разом з тим в банку попереджають, що прогноз "схильний до ризику перегляду в сторону зменшення в тому випадку, якщо "підскок" у видобутку сланцевої нафти в США виявиться більшим, ніж передбачалося".

У доповіді вказується, що в порівнянні з 2016 роком підйом цін до $ 55 за барель - це "підвищення на 26%".

"Воно відображає зростання попиту на нафту і скорочення запасів, а також передбачає продовження домовленості між країнами, що входять і не входять до ОПЕК", - наголошується в огляді СБ.

"Передбачається, що в 2018 році ціни підвищаться до $ 60 за барель, якщо рівень запасів повернеться до більш типових показників", - йдеться в документі.