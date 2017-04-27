Стокгольмський арбітраж: "Газпром" збільшив вимоги до "Нафтогазу" до $37 мільярдів

Газпром збільшив вимоги до "Нафтогазу України" в арбітражі Стогкольма з 31,7 мільярдів доларів до 37 мільярдів доларів, повідомляють РИА Новости з посиланням на звіт російської компанії.

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Зазначається, що арбітражу Стокгольма винесе рішення за позовами російського "Газпрому" і "Нафтогазу України" 30 червня.

"Газпром" і "Нафтогаз" судяться в шведському суді з червня 2014 року. Позови стосуються контрактів на постачання "блакитного палива" з Росії до України і транзит через українську територію від 2009 року.

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати".

Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивном зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.

У річній звітності НАК "Нафтогаз України" повідомлялося, що взаємні претензії російського Газпрому і Нафтогазу за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 мільярда і 17,9 мільярда доларів відповідно.