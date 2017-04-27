У "Газпрому" знову неприємності: польська PGNIG подала на нього скаргу в Єврокомісію

Польська компанія PGNIG подала скаргу на "Газпром" в Єврокомісію щодо порушення антимонопольного права ЄС, передає ПРАЙМ з посиланням на повідомлення російського холдингу.

"14 березня 2017 року в Європейську комісію надійшла скарга, підготовлена польською організацією PGNiG у зв'язку з передбачуваним порушенням ПАТ "Газпром" і його дочірньою організацією ТОВ "Газпром експорт" статті 102 Договору про функціонування ЄС", — йдеться в повідомленні "Газпрому".

У своїй скарзі PGNIG стверджує, що "Газпром" порушує антимонопольне право ЄС шляхом "несправедливої цінової політики щодо PGNiG", "перешкоджання транскордонній торгівлі газом", "контрактного зв'язування". У зв'язку з цією скаргою Європейською комісією було порушено справу.

"Порушення справи не є початком формальної стадії розслідування, не означає визнання "Газпрому" винним у порушенні антимонопольного права ЄС. На даний момент неможливо оцінити потенційний негативний вплив проведеного розслідування діяльності "Газпрому" в Європі на фінансове становище "Газпрому" в цілому", — пояснюється в повідомленні "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія в серпні 2012 р. почала розслідування щодо потенційного порушення «Газпромом» антимонопольного законодавства Європейського Союзу.

У квітні 2015 р. ЄК ухвалила офіційне повідомлення про претензії (Statement of Objections). Єврокомісія вважає, що «Газпром» порушив антимонопольне законодавство Євросоюзу, зловживаючи домінуючою позицією на ринках Центральної та Східної Європи. Концерн намагався розділити газові ринки в регіоні, приміром, заважаючи транскордонному перепродажу газу. Це, на думку Єврокомісії, дозволило концерну завищувати ціни на газ в окремих країнах. За правилами ЄС, штраф за порушення податкового законодавства теоретично міг би скласти 10% річної виручки. В 2015 р. вона склала 6,07 трлн руб ($100,2 млрд); в 2013 р., до девальвації рубля і коли вже в цілому були сформульовані претензії ЄК, вона перевищувала $150 млрд.

У березні 2017 року "Газпром" пішов на поступки і зробив свої пропозиції ЄК, які її задовольнили. «Газпром» погодився зняти всі обмеження на реекспорт газу в Центральній та Східній Європі, запровадити конкурентне ціноутворення в Болгарії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі, прив'язане до західноєвропейських газовим хабів, і відмовитися від неринкових переваг, отриманих за рахунок контролю над газотранспортною та газорозподільною інфраструктурою.

Зокрема, «Газпром» погодився скасувати всі непрямі і прямі обмеження, які перешкоджають його клієнтам перепродавати газ через кордони країн Євросоюзу, «Газпром» скасує всі пункти угод, які обмежують можливості споживачів це робити (наприклад такі, коли «Газпром» отримує частину виручки від перепродажу газу третім особам). Компанія також надасть інфраструктуру для перепродажу газу з Польщі, Угорщини та Словаччини в країни Балтії. Крім того, російська компанія погодилася прив'язати ціни на газ до конкурентних орієнтирів, у тому числі до цін на західно-європейських хабах, і зменшити період перегляду цін. За контрактами в країнах Балтії немає положення про перегляд цін на газ. Для цих країн воно з'явиться, наголошується в повідомленні Єврокомісії. Ще «Газпром» не має наміру вимагати з болгарських партнерів відшкодування за відмову держави від будівництва «Південного потоку».

Єврокомісія протягом семи тижнів чекає від клієнтів «Газпрому» в Європі та інших зацікавлених осіб зауваження і поправки у зв'язку з пропозицією «Газпрому», після чого може укласти з російською компанією юридично зобов'язуючу угоду. Якщо після цього російська компанія порушить свої зобов'язання, їй може загрожувати штраф до 10% обороту.