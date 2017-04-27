В обхід України: "Газпром" планує влітку почати укладання труб першої нитки "Турецького потоку"

Укладання труб першої нитки газопроводу «Турецький потік» повинне початися влітку поточного року. Про це йдеться у звітності керівництва ВАТ «Газпром» за 2016 рік, передає РБК.

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«Згідно з графіком робіт початок укладання труб першої нитки заплановано на літо 2017 року», — йдеться в документі.

Контракт на будівництво першої нитки морської ділянки «Турецького потоку» з опціоном на укладання другої нитки був укладений з компанією Allseas Group в грудні 2016 року.

Морська ділянка газопроводу почнеться біля Анапи і вийде на турецький берег Чорного моря в 100 км на захід від Стамбула. Максимальна глибина укладання труб становитиме 2200 м, довжина морської ділянки — близько 900 км За двома нитками «Турецького потоку» планується прокачувати по 31,5 млрд куб. м газу в рік.

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Про плани будівництва «Турецького потоку» було оголошено в 2014 році. Однак переговори за проектом були припинені після того, як в листопаді 2015 року турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24.

У жовтні 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду, що передбачає будівництво двох ниток «Турецького потоку». У лютому 2017 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди з Туреччиною за проектом газопроводу.