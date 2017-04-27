Дії НКРЕКП призвели до дворазового збільшення вартості транспортування газу для видобувних компаній – "Укрнафта"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 квітня 2017 року затвердила новий тариф на транспортування газу (з урахуванням пропускних потужностей), але з 10 квітня скасувала його для всіх суб'єктів ринку, крім газовидобувних компаній, що призвело до ситуації, коли газовидобувачі фактично змушені двічі платити за послуги з транспортування газу – за старим і за новим тарифом.

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Про це кореспонденту УНІАН заявили в прес-службі однієї з найбільших нафтогазовидобувних компаній «Укрнафта».

«Зараз «Укрнафта» зіткнулася з практично дворазовим підвищенням тарифів на транспортування газу. З 1 квітня НКРЕКП ввела оплату за затвердженими тарифами з урахуванням замовлених пропускних потужностей. 10 квітня регулятор скасував цю постанову для всіх, крім газовидобувних компаній, і постановив повернення до раніше діючих тариф. Виходить, що газодобувні компанії змушують оплачувати і старі, і нові тарифи», – заявили в прес-службі.

За даними прес-служби, подвійна оплата послуг з транспортування газу призведе до додаткового податкового навантаження на «Укрнафту» у розмірі 32 млн грн на місяць, або 289 млн грн до кінця 2017 року.

«Склалася абсурдна ситуація, коли імпортери газу платять за транспортування менше, ніж виробники блакитного палива», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше НКРЕКП прийняла нову тарифну методику, яка встановлює з 1 квітня 2017 року окремий тариф на точці входу в газотранспортну систему для компанії – постачальника газу і для його покупця – на точці виходу з ГТС.

Коментуючи дане рішення, виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Роман Опимах зазначив, що після цих нововведень компанії, що видобувають газ, будуть змушені платити за вхід в ГТС 296,8 грн за 1 тис. куб. м на добу, що збільшить тиск на газовидобувну галузь і позбавить її фінансового ресурсу в розмірі 218 млн дол. у рік.

10 квітня було повідомлено про скасування зазначеної постанови НКРЕКП.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. У 2016 році компанія видобула 1,3 млрд куб. м газу і 1,5 млн тонн нафти.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.