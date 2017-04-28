Державна "Центренерго" збільшила прибуток у 3 рази

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» в першому кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшила чистий прибуток у 3 рази – до 851 млн грн з 269,9 млн грн.

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Відповідні дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії за звітний період збільшився на 26% – до 3,16 млрд грн, валовий прибуток зріс у 3,2 раза – до 1,077 млрд грн, а операційний прибуток – у 3,3 раза, до 1,047 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Центренерго» – енергогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільською (Київська обл.), Зміївською (Харківська обл.) та Вуглегірською (Донецька обл.) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.