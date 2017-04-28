Польща підписала контракт на поставку зрідженого газу зі США - перший корабель чекають у червні

У середині червня до терміналу ім. президента Лєха Качинського у Свіноуйсті прибуде перший вантажний корабель з американським зрідженим газом. Польська компанія PGNiG підписала контракт на поставку блакитного палива з компанією Chenniere Energy.

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Угоду укладено у Лондоні. Це буде перша поставка американського зрідженого газу в Північну Європу, повідомляє «Польське радіо».

Про підписання контракту повідомив голова кабінету президента Польщі, який перебуває у Вашингтоні. Міністр Кшиштоф Щерський представив угоду на поставку зрідженого газу зі США як частину стратегії збільшення енергетичної безпеки Польщі.

«Нині ми здійснили дуже серйозний крок на шляху до диверсифікації поставок газу в Польщу», - сказав він, наголошуючи, що зусилля, спрямовані на отримання американського газу підтримав президент Анджей Дуда.

Своєю чергою, віце-президент PGNiG сказав, що це буде спотова або короткотермінова поставка, однак він сподівається на серію поставок зі Сполучених Штатів Америки. Мацєй Возняк підкреслив, що угоду підписано на добрих, вигідних умовах, але ціну і обсяги закуповуваного блакитного палива не розкрив.

Возняк додав, що PGNiG реалізує політику диверсифікації поставок газу в Польщу. Він нагадав, що ця сировина імпортується в країну також з Катару.