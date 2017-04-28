Нафта торгується нижче $52 за барель

Ціни на нафту зросли вранці в п'ятницю завдяки готовності ОПЕК продовжити глобальний пакт про скорочення видобутку.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,86 відсотка до $51,88 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $49,43 за барель, що на 0,96 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

За словами трейдерів, підтримку котируванням надало прагнення ОПЕК досягти консенсусу і продовжити роботу щодо зниження світових запасів нафти.

Нафтоекспортний картель ОПЕК і одинадцять держав, що не входять в клуб, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися знизити виробництво сировини протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу.

Виступаючи на Міжнародній нафтовій конференції в Парижі, генсек групи Мухаммед Баркіндо повідомив про початок відновлення балансу на ринках завдяки скороченню видобутку в рамках глобального пакту. Конкретно про продовження угоди Баркіндо не сказав, але відзначив, що такі розмови ведуться, ініціатором виступає міністр Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх. Міністри сподіваються досягти консенсусу з цього питання до зустрічі у Відні 25 травня, додав генсек.

"ОПЕК... дав зрозуміти, що угоду буде продовжено на противагу відновленню видобутку на найбільших родовищах Лівії і неухильного зростання виробництва сланців у США", – сказав Грег Маккена з AxiTrader.

Лівія відновила видобуток нафти на родовищі Шарара після зняття блокади трубопроводів, повідомило у четвер Рейтер джерело в нафтовій галузі Лівії. Це, в свою чергу, обіцяє нові поставки на і без того перенасичений ринок.

Видобуток нафти в США продовжує зростати і сьогодні становить 9,27 мільйона барелів на добу, що на 10 відсотків перевищує показник середини 2016 року, свідчать дані Управління з енергетичної інформації (EIA).

Аналітики норвезької консалтингової компанії Rystad Energy прогнозують, що видобуток сланцевої нафти в США кожен місяць буде зростати на 100.000 барелів на добу до кінця цього року і в 2018 році.