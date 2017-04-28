Постанова про скасування абонплати за газ набула чинності

В Україні сьогодні, 28 квітня, набула чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) від 10 квітня 2017 року, якою скасовано поділ тарифу на газ для споживачів на вартість газу як товару та плату за його доставку (абонплату).

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Документ був опублікований в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" за 27 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ повинен був складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою та розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховується, виходячи з максимальної пропускної спроможності лічильника споживача.

За оцінками експертів, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, може зрости в середньому 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшитися в середньому в 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Дане рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що введення абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 млн українців. За його словами, у бюджеті не передбачені кошти для субсидування такого підвищення.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій йдеться, що дія цієї постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), повинна бути припинене. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів.

10 квітня Нацкомісія скасувала дію своєї постанови про введення абонплати за газ.