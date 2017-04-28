"Енергоатом" у першому кварталі збільшив прибуток на 6,3%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, в першому кварталі 2017 року збільшило чистий прибуток порівняно з першим кварталом 2016 року на 6,3% - до 724,6 мільйона гривень з 681,8 мільйона гривень.

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Про це підприємство повідомило в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід "Енергоатому" від реалізації продукції за звітний період збільшився на 15,5% - до 10,579 мільярда гривень з 9,156 мільярда гривень у січні-березні 2016 року.

Валовий прибуток "Енергоатому" за 3 місяці 2017 року зріс на 10,2% - до 2,9 мільярда гривень з 2,6 мільярда гривень за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.