"Укргідроенерго" з початку року збільшив прибуток в 2,3 рази

Державна компанія "Укргідроенерго", оператор українських гідроелектростанцій, у січні-березні 2017 року збільшила чистий прибуток в 2,3 рази порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 854,4 мільйона гривень.

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Про це підприємство повідомило в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-березні 2017 року "Укргідроенерго" збільшило чистий дохід на 31,7% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 1,7 мільярда гривень, а також збільшив валовий прибуток на 55,5% – до 1,1 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" створена на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної енергогенеруючої компанії "Дніпрогідроенерго" та державної акціонерної енергогенеруючої компанії "Дністрогідроенерго". Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.