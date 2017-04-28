"ДТЕК Енерго" завершила 2016 рік зі збитком близько 7 мільярдів гривень

Компанія "ДТЕК Енерго" 2016 року отримала 6,7 мільярда гривень збитків. Про це йдеться в повідомленні DTEK Energy B.V. на сайті Ірландської фондової біржі.

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До центральних і місцевих бюджетів компанія перерахувала торік 13,1 мільярда гривень.

Капітальні інвестиції 2016 року становили 6,1 мільярда гривень. Як наголошується в повідомленні компанії, в 2014-2015 роках через кризову ситуацію компанія вимушено оптимізувала капітальні витрати - близько половини від запланованого рівня було інвестовано у виробництво. Подальше зниження інвестицій критично відбилося б на виробничих показниках і спричинило би збільшення аварійності обладнання теплових електростанцій, зниження обсягів видобутку вугілля в зв'язку з несвоєчасною підготовкою лав і суттєвою зношеністю обладнання. Зростання капітальних інвестицій 2016 року дозволило зберегти і наростити обсяги виробництва.

"Незважаючи на завершення реструктуризації кредитного портфеля, "ДТЕК Енерго" змушена констатувати збитки близько 7 мільярдів гривень за 2016 рік. Водночас реструктуризація кредитного портфеля дозволила скоротити їх і збалансувати можливості з обслуговування позик і розвитку підприємств. Завдяки цьому компанія вже збільшує інвестиції в шахти Добропілля, щоби наростити видобуток вугілля на 700 тисяч тонн, почала модернізацію енергоблоку на "ДТЕК Бурштинська ТЕС" і переведення двох енергоблоків "ДТЕК Придніпровська ТЕС" з антрацитової марки вугілля на газову, будівництво нових підстанцій. "ДТЕК Енерго" збільшуватиме інвестиції у видобуток вугілля, виробництво та передачу електроенергії, аби Об'єднана енергосистема України стабільно працювала. Для нас завжди було і залишається пріоритетом забезпечення людей електроенергією", - зазначив в. о. генерального директора "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.