Трамп скасував введену Обамою заборону на шельфове буріння

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав указ, який скасовує введену Бараком Обамою заборону на видобуток нафти і газу на низці шельфових родовищ біля берегів США.

Як пише Російська служба Бі-Бі-Сі, дане рішення Трампа відкриває шлях до збільшення видобутку нафти у США в момент, коли споживання енергоресурсів американською економікою наближається до найнижчого рівня за останні кілька років.

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Указ Трампа відкриває доступ до шельфовому буріння на ділянках в Атлантичному і Тихому океанах, Мексиканській затоці і Арктиці. Введена Бараком Обамою заборона на буріння була обумовлена міркуваннями захисту навколишнього середовища - Обама сподівався запобігти інцидентам, подібним великомасштабному розливу нафти в Мексиканській затоці у 2010 році.

Трамп мотивує скасування заборони прагненням створити робочі місця.

"Сьогодні ми звільняємо американську енергетику, щоб у майбутньому створити тисячі й тисячі прибуткових робочих місць в американському енергетичному секторі", - прокоментував Трамп свій указ.

Однак, на думку експертів, Трамп підписав указ не в найкращий час: видобуток нафти на материкових, в тому числі сланцевих, родовищах на території США зростає, а ціни на вуглеводні знаходяться на досить низькому рівні.

До прикладу, інвестиції нафтових компаній в Мексиканську затоку в період з 2012 по 2017 рік впали на 75%.