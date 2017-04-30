Дата винесення рішення Стокгольмського арбітражу у справі "Нафтогазу" та "Газпрому" поки не відома

Дата винесення рішення Арбітражним інститутом Торгової плати Стокгольма у судовому спорі між Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» та російським газовим монополістом «Газпром» щодо умов контракту купівлі-продажу природного газу поки не відома.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

«Ми ще не знаємо коли воно (рішення Арбітражу – УНІАН) буде оголошено, але це буде не сьогодні», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» позивається до російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання за газовим спором щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Раніше повідомлялося, що результати позову за контрактом на закупівлю газу очікуються у квітні 2017 року.

7 квітня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що остання інформація про можливе рішення, яке незабаром буде прийнято в Стокгольмському арбітражі в рамках позову «Нафтогазу» за контрактом на закупівлю газу, є оптимістичною для України. Також він додав, що в «Газпромі» вже обговорюються варіанти можливого програшу.

За даними фінзвіту «Нафтогазу» за 2016 рік, державний холдинг вимагає від «Газпрому» за контрактом купівлі-продажу газу 17,9 млрд дол., тоді як позовні вимоги «Газпрому» до «Нафтогазу» становлять 45,7 млрд дол.