Нафта дорожчає на даних про скорочення її запасів у США

Світові ціни на нафту ростуть вранці в середу на даних Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів "чорного золота" у США, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:35 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,75% - до 50,84 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,61% - до 47,95 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом API, запаси нафти в США зменшилися на 4,2 мільйона барелів. При цьому запаси на найбільшому в країні терміналі в Кушингу (Cushing) знизилися на 215 тисяч барелів.

"Між тим у вівторок нафта марки Brent дешевшала і завершила торги на позначці в 50,46 долара за барель. Це є найнижчим рівнем закриття з 29 листопада. Вартість сировини компенсувала зростання після досягнення країнами, що входять і не входять до ОПЕК, домовленості про скорочення видобутку "чорного золота". Здешевлення нафти було пов'язано з очікуваннями інвесторів надлишку сировини на ринку після публікації даних про збільшення видобутку в Лівії, а також на тлі зростання кількості бурових установок у США", - підкреслює видання.

На даний час трейдери очікують даних статистики щодо комерційних запасів нафти в США (за винятком стратегічного резерва) від міненерго країни. За прогнозами опитаних агентством аналітиків, за тиждень, що завершився 28 квітня, показник скоротився на 2,16 мільйона барелів, або на 0,4%, до 526,54 мільйона барелів.