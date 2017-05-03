Китай почав будівництво національних міні-АЕС

Китай приступив до будівництва міні-АЕС власної розробки, повідомляє Прайм "з посиланням на Міжнародне радіо Китаю (CRI).

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Повідомляється, що перша міні-АЕС з реактором ACP-100 "Линлун" буде побудована на острові Хайнань. Технічні характеристики не повідомляються.

Як зазначає Міжнародне радіо Китаю, потужність АЕС може скласти приблизно 100 МВт. Також повідомляється, що міні-АЕС планують використовувати для енергопостачання та опалення окремих житлових районів.

Також Міжнародне радіо Китаю повідомляє, що ACP-100 "Линлун" є першим в світі міні-реактором, отримали всю необхідну дозвільну документацію МАГАТЕ.