Китай почав будівництво національних міні-АЕС
09:28, 03 травня 2017Енергетика
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Міні-АЕС потужністю близько 100 МВт планують використовувати для енергопостачання та опалення окремих житлових районів.
Ілюстрація REUTERS
Китай приступив до будівництва міні-АЕС власної розробки, повідомляє Прайм "з посиланням на Міжнародне радіо Китаю (CRI).
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Повідомляється, що перша міні-АЕС з реактором ACP-100 "Линлун" буде побудована на острові Хайнань. Технічні характеристики не повідомляються.
Як зазначає Міжнародне радіо Китаю, потужність АЕС може скласти приблизно 100 МВт. Також повідомляється, що міні-АЕС планують використовувати для енергопостачання та опалення окремих житлових районів.
Також Міжнародне радіо Китаю повідомляє, що ACP-100 "Линлун" є першим в світі міні-реактором, отримали всю необхідну дозвільну документацію МАГАТЕ.
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