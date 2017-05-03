"Газпром" та європейські компанії виділять кредит на газопровід в обхід України

На будівництво газопроводу "Північний потік-2" від Росії до Європи в обхід України "Газпром" та її європейські партнери виділять бридж-кредит (короткостроковий, на три роки) на загальну суму 6,65 мільярда євро. Втіленням проекту займатиметься компанія Nord Stream 2 AG, повідомляє РБК.

Читайте такожСША категорично проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" – "Нафтогаз"

"Угоду підписали 30 квітня. Термін дії кредитування - до кінця 2019 року. Ставка становитиме 6%, агент по кредиту - Glas Trust Corporation Ltd. Це проміжний кредит, він буде наданий до того, як Nord Stream 2 AG зможе залучити проектне фінансування", - йдеться у повідомленні.

Nord Stream 2 AG планує побудувати газопровід довжиною 1,2 тисячі кілометрів по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. Маршрут пройде уздовж газопроводу "Північний потік". Загалом проект оцінюється в 9,5 мільярда євро.

Наприкінці квітня "Газпром" погодив схему фінансування з європейськими компаніями-учасниками проекту: Shell, Uniper, Wintershall, Engie і OMV. П'ять європейських компаній зобов'язуються надати довгострокове фінансування в обсязі 50% від загальної вартості проекту, або 4,75 мільярда євро.

Спочатку передбачалося, що партнери разом з "Газпромом" стануть акціонерами проектної компанії Nord Stream 2 AG, а основний обсяг фінансування (70%) дадуть банки. Але в липні 2016 року польський антимонопольний регулятор не дозволив західним компаніям увійти в проект, і схему фінансування довелося змінити.