Україна з початку травня збільшила закачування газу до підземних сховищ в 2 рази

Україна з початку травня збільшила обсяг газу, який протягом доби закачується в підземні сховища, в 2 рази – до 42 мільйонів кубометрів. Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".

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"Починаючи з травня, Україна наростила темпи заповнення газосховищ. Добовий режим закачування виріс в два рази, до 42 мільйонів кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року до підземних сховищ газу було закачано 0,6 мільярда кубів "блакитного" палива, що вдвічі більше показників аналогічного періоду минулого року.

"Станом на сьогоднішній день в підземних сховищах зберігається 8,478 мільярда кубометрів "блакитного" палива, а закачування відбувається на п'яти сховищах", - додали в прес-службі.

За інформацією компанії, при проходженні опалювального сезону 2016-2017 років з газосховищ було відібрано лише 6,7 мільярда кубометрів газу, що на 21% менше показників аналогічного періоду 2015-2016 років.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами газу на рівні 14,7 мільярда кубометрів. 13 березня "Укртрансгаз" повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування.

З 26 квітня по 3 травня 2017 року запаси природного газу в ПСГ зросли на 2% - до 8,478 мільярда кубометрів.