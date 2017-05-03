Росія значно збільшила транзит газу через Україну

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-квітні 2017 року збільшився порівняно з січнем-квітнем 2016 року на 23% - до 30,5 млрд куб. м, повідомляє прес-служба держкомпанії «Укртрансгаз».

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Згідно з повідомленням, у квітні для споживачів Європи було транспортовано 7,3 млрд куб. м газу, що на 31,5% більше торішніх показників.

На даний час добовий режим транспортування газу для потреб європейських споживачів становить понад 254,3 млн куб. м.

«Традиційно «Укртрансгаз» своєчасно і в повному обсязі виконує заявки контрагентів, незважаючи на недотримання контрактного тиску російською стороною», - прокоментували в прес-службі компанії, додавши, що станом на ранок 3 травня тиск на російській прикордонній газовимірювальної станції (ГВС) Суджа становить 57,7 атм замість обумовлених контрактом 60 атм.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС у 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком - до 82,2 млрд куб. м. У лютому цього року Україна збільшила прокачування газу через свою територію на 30% - до 7,6 млрд куб. м.