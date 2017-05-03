"Енергоатом" оголосив тендер на будівництво сховища для відпрацьованого ядерного палива

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» оголосила тендер на будівництво Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) та створення під нього інфраструктури вартістю 939 млн грн.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Відповідно до тендерної документації, предметом закупівлі є «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України (будівництво торгових приміщень, складів та промислових будівель, об'єктів транспортної інфраструктури)».

Очікувана вартість такого будівництва становить 939,084 млн грн, а граничний термін подачі заяв – 6 червня 2017 року.

Згідно з повідомленням, роботи з будівництва повинні бути виконані протягом 24 місяців, орієнтовно до 20 липня 2019 року. Це сховище буде розташоване на території зони відчуження Чорнобильської АЕС – в Іванківському районі Київської області.

Як повідомляв УНІАН, контракт на будівництво ЦСВЯП, створення інфраструктури і постачання під нього відповідного обладнання між «Енергоатомом» та американською компанією Holtec Internatinal був підписаний ще в 2004 році. Проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, проект був фактично заморожений. За інформацією української компанії, на сьогодні договір передбачає, що «Енергоатом» побудує сховище і транспортну інфраструктуру, а Holtec Internatinal поставить спеціальне обладнання для розміщення і зберігання відпрацьованого палива.

У квітні 2016 року було заявлено про перенесення терміну запуску ЦСВЯП на кінець 2018 року через відсутність коштів для фінансування проекту і проблем з наданням земельної ділянки для сховища.

У жовтні 2016 року Кабмін виділив 45,2 га в зоні відчуження під будівництво ЦСВЯП.

Наприкінці березня компанія «Укренергомонтаж», що входить до складу української державної будівельної корпорації «Укрбуд», повідомила, що у квітні 2018 року вона планує закінчити роботи з будівництва ділянки залізниці для ЦСВЯП.

Довідка УНІАН. Сховище буде вміщати відпрацьоване паливо з українських АЕС, оскільки можливості зі зберігання такого палива на самих станціях (в басейнах витримки) обмежені. Загальна ємність ЦСВЯП становитиме 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Проектний термін експлуатації – не менше 100 років, а термін введення в експлуатацію – 2019 рік.

Згідно з інформацією «Енергоатома», через відсутність власного сховища Україна щорічно витрачає 200 млн дол. на оплату послуг російської компанії «Росатом» з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території РФ.