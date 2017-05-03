"Енергоатом" оголосив тендер на будівництво сховища для відпрацьованого ядерного палива
Очікувана вартість такого будівництва становить 939,084 млн грн, а граничний термін подачі заяв – 6 червня 2017 року.
Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» оголосила тендер на будівництво Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) та створення під нього інфраструктури вартістю 939 млн грн.
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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.
Відповідно до тендерної документації, предметом закупівлі є «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України (будівництво торгових приміщень, складів та промислових будівель, об'єктів транспортної інфраструктури)».
Очікувана вартість такого будівництва становить 939,084 млн грн, а граничний термін подачі заяв – 6 червня 2017 року.
Згідно з повідомленням, роботи з будівництва повинні бути виконані протягом 24 місяців, орієнтовно до 20 липня 2019 року. Це сховище буде розташоване на території зони відчуження Чорнобильської АЕС – в Іванківському районі Київської області.
Як повідомляв УНІАН, контракт на будівництво ЦСВЯП, створення інфраструктури і постачання під нього відповідного обладнання між «Енергоатомом» та американською компанією Holtec Internatinal був підписаний ще в 2004 році. Проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, проект був фактично заморожений. За інформацією української компанії, на сьогодні договір передбачає, що «Енергоатом» побудує сховище і транспортну інфраструктуру, а Holtec Internatinal поставить спеціальне обладнання для розміщення і зберігання відпрацьованого палива.
У квітні 2016 року було заявлено про перенесення терміну запуску ЦСВЯП на кінець 2018 року через відсутність коштів для фінансування проекту і проблем з наданням земельної ділянки для сховища.
У жовтні 2016 року Кабмін виділив 45,2 га в зоні відчуження під будівництво ЦСВЯП.
Наприкінці березня компанія «Укренергомонтаж», що входить до складу української державної будівельної корпорації «Укрбуд», повідомила, що у квітні 2018 року вона планує закінчити роботи з будівництва ділянки залізниці для ЦСВЯП.
Довідка УНІАН. Сховище буде вміщати відпрацьоване паливо з українських АЕС, оскільки можливості зі зберігання такого палива на самих станціях (в басейнах витримки) обмежені. Загальна ємність ЦСВЯП становитиме 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Проектний термін експлуатації – не менше 100 років, а термін введення в експлуатацію – 2019 рік.
Згідно з інформацією «Енергоатома», через відсутність власного сховища Україна щорічно витрачає 200 млн дол. на оплату послуг російської компанії «Росатом» з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території РФ.