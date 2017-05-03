Поставки російського зрідженого газу до Україну призупинені - ЗМІ

Російські митні органи почали вимагати від експортерів зрідженого газу (ЗВГ) до України позитивний висновок Федеральною службою з технічного та експортного контролю РФ (ФСТЕК).

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За словами операторів, вимога щодо висновку ФСТЕК для залізничних партій почала діяти з 1 травня. Про це, зокрема, було повідомлено вантажовідправникам в телеграмі РЖД. У той же час, автомобільний експорт був неможливий без висновку ФСТЕК вже 28 квітня.

«Ще 27 квітня вантажили нормально, а 28-го два поїхали в Брест двома машинами за «лукойлівським» газом, і вже відбій, повернулися порожніми», – повідомив представник великої компанії-імпортера газу до України. Джерело в «Белоруснефти» повідомило, що проблем з оформленням експорту до Українм 1-4 травня не спостерігалося.

Російські постачальники відзначають, що під час оформлення митної декларації вантажу в напрямку України митниця запитує висновок ФСТЕК як додатковий документ.

Порядок отримання дозволу розміщений на сайті цього відомства, і передбачає 15-денний термін розгляду заявки, а також 10-денний термін для подання додаткових документів. При цьому висновок потрібен на кожен контракт.

«Як тільки порядок отримання був опублікований в кінці квітня, ми відразу подали всі документи на висновки за нашими контрактами. До середини травня має бути відповідь», повідомив представник російської компанії-постачальника. Він зазначив, що в разі негативного висновку законодавством передбачено судове оспорювання.

Як російські постачальники, так і українські імпортери повідомляють, що нові вимоги найближчим часом не матимуть впливу на український ринок. «ДПС залиті газом під зав'язку, по деяких станціях досі діє конвенція «Укрзалізниці» на відвантаження, оскільки під'їзні шляхи зайняті навантаженими цистернами», – резюмував один із столичних трейдерів.

Нагадаємо, 4 квітня 2017 року було отримано підтвердження про обмеження експорту ЗВГ від митниці РФ.

За інформацією ряду джерел, бізнесмен Сергій Курченко, якого розшукують українські правоохоронні органи, за підтримки російської влади намагався стати монопольним оператором з постачання російського ЗВГ. Очікувалося, що дозволи ФСТЕК можуть отримати лише кілька українських компаній.