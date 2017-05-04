Експорт електроенергії з України зросте в два рази - Міненерговугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує експорт електроенергії в травні в розмірі 583 млн кВт-год, що в два рази більше за обсяг експорту електроенергії в травні 2016 року.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті міністерства Прогнозному балансі електроенергії на травень 2017 року.

Згідно з документом, з 583 млн кВт-год 272 млн кВт-год планується експортувати до Молдови, 141 млн кВт-год – до Польщі і 170 млн кВт-год – з так званого «острова Бурштинської ТЕС» (від'єднаний від об'єднаної енергосистеми Бурштинська ТЕС, яка входить в структуру приватного енергохолдингу ДПЕК).

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 млрд кВт-год. У січні-березні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 16,6% – до 1,349 млрд кВт-ч.

У кінці березня держкомпанія Молдови Energocom підписала з DTEK Trading контракт на постачання електроенергії до Молдови на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року за ціною 50,2 дол. за 1 МВт-год. З 1 квітня ДТЕК почав експорт електроенергії до Молдови.