Нафта поблизу мінімуму з кінця березня – Brent торгується по $50 за барель

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,67 відсотка до $50,45 за барель.

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Обидва еталони торгуються поблизу мінімуму з кінця березня.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 28 квітня, на 0,93 мільйона барелів до 527,77 мільйона барелів, тоді як аналітики прогнозували спад на 2,3 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

"Запаси нафти в США знизилися тільки на 0,93 мільйона барелів до 527,77 мільйона барелів, показали дані EIA, – сказали аналітики ANZ. – Тим часом видобуток нафти в США зріс одинадцятий тиждень поспіль".

Крім того, сьогодні інвестори уважно стежать за прихильністю видобувачів до глобального нафтового пакту про скорочення видобутку, а також очікують сигналів про його продовження на друге півріччя 2017 року.

Подальшу долю угоди міністри ОПЕК обговорять 25 травня.