Суд зупинив дію постанови НКРЕКП про тарифи на вхід і вихід з ГТС

Суд зупинив дію постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, яким встановлювався розрахунок вартості транспортування природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України, виходячи зі значень тарифів для точок входу і виходу з ГТС.

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Про це йдеться в ухвалі Окружного адміністративного суду Києва від 27 квітня 2017 року, яка опублікована на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

«Клопотання про забезпечення позову задовольнити. Зупинити дію Постанови НКРЕКП від 28.03.2017 №348 "Про встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу для споживачів України для точок входу і виходу для ПАТ «Укртрансгаз», - йдеться в документі.

Також наголошується, що ухвала суду підлягає негайному виконанню.

Згідно з текстом ухвали, позивачем по даній справі був народний депутат (ім'я якого не зазначено), який зазначив, що Нацкомісія протиправно і помилково замінила постанову від 28.03.2017 року новою постановою від 10.04.2017 року, замість того, щоб повністю скасувати цей документ.

«Позивач зазначає, що при оформленні рішення від 10.04.2017 року відповідною постановою НКРЕКП № 494 рішення було помилково та протиправно замінено новим рішенням... Під час голосування (під час відкритого засідання комісії 10 квітня 2017 року – УНІАН) мова йшла про скасування в цілому постанов НКРЕКП, що набули чинності з 01.04.2017 року. Про це неодноразово в ході засідання зазначав голова комісії Д. Вовк і було зазначено в Протоколі № 35», - повідомляється в документі.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня 2017 року НКРЕКП​ прийняла нову тарифну методику, яка встановлює з 1 квітня 2017 року окремий тариф на точці входу до ГТС для компанії – постачальника газу і для його покупця – на точці виходу з ГТС.

Цією ж постановою Нацкомісія прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення, згідно з якою з 1 квітня тариф на газ повинен був складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»).

Дані зміни набули чинності 1 квітня 2017 року. Після критики з боку експертів та уряду, 10 квітня Нацкомісія скасувала цю постанову, але тільки в частині введення абонплати за газ, залишивши в силі ті положення, які регламентували тарифи для точок входу та виходу з ГТС.