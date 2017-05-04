"Енергоатом" збільшив коефіцієнт використання встановленої потужності майже до 80%

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" протягом січня-березня 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила коефіцієнт використання встановленої потужності на 4% - до 79,6%, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, відпуск електроенергії компанією за І квартал 2017 року склав 22,477 мільярда кВт-год (57,2% від загального відпуску по країні). При цьому в березні частка "Енергоатому" в загальному відпуску електроенергії в Україні становила 62,0%.

Відзначається, що в першому кварталі 2017 року "Енергоатом" збільшив коефіцієнт готовності несення номінальної електричної навантаження (Кг) на 2,6% порівняно з першим кварталом 2016 року - до 85,3%.

Крім того, недовиробництво електроенергії з-за відсутності попиту (балансові обмеження) у першому кварталі 2017 року склало 1,094 млрд кВт-ч.

У прес-службі повідомили, що в І кварталі 2017 року зареєстровано 1 порушення в роботі АЕС, яке було оцінено за шкалою INES нижче шкали/рівень 0". При цьому за аналогічний період 2016 року було зареєстровано 5 порушень.

Зазначається, що загальна сума сплачених "Енергоатомом" платежів до бюджету і розрахунків по страхуванню за І квартал 2017 склала 3,033 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно 2015 роком на 9,6% – до 43,129 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.