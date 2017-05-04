Зона АТО заборгувала за електрику 3 мільярди і навряд чи їх заплатить - експерт

Борги зони АТО за поставлену з контрольованої Україною території електроенергію станом на 1 квітня 2017 року становлять 2,985 мільярда гривень і мають всі ознаки безнадійних.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив експерт в сфері енергетики і віце-президент "Всеукраїнської енергетичної асамблеї" Юрій Саква.

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"Непогашена заборгованість за поставлену електроенергію на тимчасово неконтрольовану територію з травня 2015 року станом на 1 квітня 2017 року становить 2,985 мільярда гривень і має всі ознаки безнадійної", - сказав він.

Також експерт нагадав, що на сьогодні у держпідприємства "Енергоринок" (оптового покупця і продавця електроенергії) числиться заборгованість від "Крименерго" (769 мільйонів гривень) і "Луганськобленерго" (1,602 мільярда гривень).

За словами Сакви, ця заборгованість теж має ознаки безнадійної.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін прийняв постанову №263, яке зобов'язувало регіональну энергопоставляющую компанію "Луганське енергетичне об'єднання" постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. При цьому компанія неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики та вугільної промисловості та інші держоргани про те, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

20 квітня поточного року генеральний директор "Луганського енергетичного об'єднання" Володимир Грицай заявив, що постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області будуть повністю припинені з 25 квітня.

25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, енергопостачання окупованій частині Луганської області може бути відновлено у тому випадку, якщо будуть внесені платежі й погашені борги за електроенергію.