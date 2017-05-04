Міненерговугілля прийняло новий статут "Укргідроенерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло новий статут державної компанії-оператора ГЕС і ГАЕС "Укргідроенерго" та зобов'язав компанію провести корпоратизацію, яка передбачає створення в компанії наглядової ради. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"26 квітня 2017 року Міненерговугілля видало наказ № 298 "Про затвердження Статуту "Укргідроенерго" в новій редакції. Оновлений статут передбачає зміну структури корпоративного управління... Нова редакція передбачає створення наглядової ради. Згідно із законодавством, до складу наглядової ради на конкурсній основі будуть обрані три незалежні директори, які будуть складати більшість від її складу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, незалежний директор повинен бути експертом, у якого немає особистого інтересу (наприклад, акцій компанії), статусу державного службовця конфлікту інтересів, відносин з компанією протягом останніх п'яти років.

"Реформа корпоративного управління відкриє нові можливості для впровадження кращих світових практик, зробить управління більш прозорим та ефективним", - сказав гендиректор компанії Ігор Сирота.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема створення наглядових рад. Передбачається, що це дозволить ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

Раніше в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі відзначали, що наглядові ради в обов'язковому порядку буде створено на держпідприємствах, вартість активів яких більше 2 мільярдів гривень або чистий дохід перевищує 1,5 мільярда гривень у рік. Для всіх інших підприємств рішення про створення спостережної ради віддано на розсуд органу управління і не є обов'язковою практикою.

У середині квітня Мінекономрозвитку повідомило, що вже почалася підготовка до створення наглядових рад на 5 державних підприємствах: "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" та "Укренерго".