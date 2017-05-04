З країн ЄС лише Болгарія погодилася з пропозиціями "Газпрому" по антимонопольній справі – ЗМІ

Єврокомісія 4 травня завершує збір думок від учасників європейського ринку (market test) за пропозиціями "Газпрому" в рамках антимонопольного врегулювання справи.

Уряд Болгарії заявив, що відповідно на закриття справи, хоча і не повністю задоволено пропозиціями "Газпрому", передає Цензор.нет з посиланням на Комерсант.

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"Зокрема, "Газпром" готовий виключити з контрактів заборону на транскордонне перепродаж газу, а також формувати ціни для Польщі, Болгарії і Прибалтики в прив'язці до західноєвропейських бенчмарками. Також "Газпром" готовий перенести точки здачі газу так, щоб клієнти в Угорщині, Польщі та Словаччині могли отримувати призначені їм обсяги на кордонах Литви і Болгарії", - йдеться в повідомленні.

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Естонський уряд 27 квітня запропонував Єврокомісії оштрафувати "Газпром", оскільки зобов'язання "Газпрому" не є пропорційними розмірами порушення, враховуючи, що зловживання монопольним становищем не завдало прямий економічний збиток.

Негативний відгук на пропозиції "Газпрому" підготувала Польща, яка й ініціювала антимонопольне розслідування у 2012 році. До цього країна вже заблокувала через суд інше рішення Єврокомісії, що надала "Газпрому" повний доступ до Opal – відводу від газопроводу Nord Stream (йде з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря).

Співрозмовники газети в Брюсселі допускають, що і відгук Литви буде негативним. Але, на їхню думку, директорат Єврокомісії з конкуренції хоче повністю відокремити розгляд справи від політики і завершити його як можна швидше.

Нагадаємо, Єврокомісія у серпні 2012 року ініціювала розслідування можливого порушення "Газпромом" антимонопольного законодавства Євросоюзу. У квітні 2015 року Єврокомісія прийняла заяву про заперечення (Statement of Objections) в рамках цього розслідування. ЄК висунула російському газовому холдингу офіційні звинувачення в порушеннях у Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі та Словаччині. "Газпром" в кінці 2016 року направив підсумкові пропозиції щодо врегулювання антимонопольного справи.

Єврокомісія розкрила деталі пропозицій "Газпрому" 13 березня. Згідно з ним, компанія погоджується виключити з контрактів заборону на транскордонний перепродаж газу, а також прив'язати ціну для Польщі, Болгарії, Естонії, Латвії і Литви до бенчмарками, причому споживачі отримають право запускати процес перегляду ціни, якщо вона буде відрізнятися від бенчмарка. Крім цього, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть отримувати газ на пунктах його надходження до країн Балтії і Болгарії, а "Газпром" обіцяє не вимагати компенсації від Болгарії за відмову від "Південного потоку".