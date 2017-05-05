Вартість Brent вперше з листопада впала нижче $47, WTI - нижче $45

Нафтові котирування продовжують своє падіння в п'ятницю вранці, 5 травня, на побоюваннях гравців ринку збереження глобального надлишку "чорного золота" на світовому сировинному ринку через зростання видобутку в США. Нафта сорту Brent вперше з 30 листопада минулого 2016 року опустилася нижче $47 за барель, повідомляє Прайм.

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"Станом на 05:37 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 2,67% - до 47,09 долара за барель, при цьому раніше вона вперше з 30 листопада опустилася нижче позначки в 47 доларів за барель і досягла рівня 46,65 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 2,72% - до 44,28 долара за барель, вперше з 29 листопада опинившись нижче психологічної позначки в 45 доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило раніше на цьому тижні Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 28 квітня, знизилися на 0,9 мільйона барелів, або на 0,2% - до 527,8 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували більшого зниження - на 2,333 мільйона барелів, або на 0,44%, до 526,367 мільйона барелів. Видобуток нафти в країні за тиждень зріс на 0,3%, або на 28 тисяч барелів на добу, до 9,293 мільйона барелів на добу.

Ринок також поступово готується до зустрічі міністерського комітету ОПЕК 24 травня у Відні; до цієї дати всі учасники угоди повинні підготувати свої позиції з питання продовження угоди про скорочення видобутку нафти. Остаточне рішення буде прийматися 25 травня, коли буде зрозуміла ситуація на ринку і зібрані позиції всіх країн.

"Головне питання полягає в тому, чи візьме ОПЕК на себе зобов'язання продовжувати скорочення на стільки, на скільки буде потрібно для скорочення надлишкових запасів", - наводить газета The Wall Street Journal слова аналітиків Sanford C. Bernstein.