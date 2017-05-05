Білорусь продовжує шукати альтернативу російській нафті

"Белнефтехим" веде переговори щодо диверсифікації поставок нафти, повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву голови концерну Ігоря Ляшенка.

"Недавні розбіжності (з російською стороною. - Прим. БЕЛТА) змусили нас уважно придивитися до можливості поставок нафти з інших регіонів. Процес не самий простий і швидкий: необхідно знайти партнерів, прорахувати логістику, різні варіанти... Продовжуємо опрацьовувати всі ці питання не в піку Росії, але диверсифікація завжди є додатковою подушкою безпеки для економічної стійкості будь-якої галузі", - зазначив Ігор Ляшенко.

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При цьому він не став називати конкретні країни і шляхи надходження альтернативної нафти: "Переговори йдуть, і їх зміст є комерційною таємницею. Але певні варіанти проглядаються".

За словами Ігоря Ляшенка, на даний час концерн працює над реалізацією підписаних з Росією угод. "Так, концерн пережив не найпростіший етап дефіциту сировини. Отримали не тільки проблеми, але і серйозний досвід. Враховуємо його при формуванні довгострокової стратегії розвитку", - сказав він.

Голова концерну зазначив, що рано чи пізно Росія завершить податковий маневр. "Не виключено, що під тиском Міністерства фінансів вже в 2019-2020 роках. Хоча дебати про терміни ведуться, але очевидно: не за горами часи, коли внутрішні російські ціни на нафту якщо не зрівняються, то впритул наблизяться до світових котирувань", - пояснив Ігор Ляшенко.

Раніше Росія і Білорусь підписали документи, які врегулювали розбіжності в нафтогазовій сфері. Документи були підписані відразу після заяви "Газпрому" про отримання боргу від Білорусі за поставлений у 2016-2017 роках газ у повному обсязі — 726,2 мільйона доларів.

Сторони домовилися про понижуючих коефіцієнтів до чинної формули ціни на газ для Білорусі та відновлення постачань нафти з РФ до Білорусі до рівня 24 мільйони тонн щорічно.